Emergenza Covid in Russia, Putin annuncia una settimana non lavorativa per fermare i contagi

Via libera del presidente Putin alla proposta del governo per rendere non lavorativi i giorni dal 30 ottobre al 7 novembre a livello nazionale, con l'obiettivo... 20.10.2021, Sputnik Italia

Vladimir Putin ha sostenuto la proposta per introdurre giorni non lavorativi in ​​Russia dal 30 ottobre al 7 novembre, con stipendio pagato, sullo sfondo del peggioramento della situazione epidemiologica del coronavirus nel Paese.In caso risultasse necessario, i giorni non lavorativi potranno essere prorogati dopo il 7 novembre, ha aggiunto il capo di Stato.Queste misure erano state precedentemente proposte al capo di Stato dalla vice premier Tatyana Golikova. Inoltre, si parlava della possibilità di lavorare a distanza per i dipendenti di età superiore ai 60 anni non vaccinati.Dall'inizio della pandemia, il totale dei contagi accertati in Russia è 8.094.825, tra cui 226.353 vittime e 7.065.712 guariti.

marco paradigma Non basta. Servono due settimane di fermo assoluto e obbligo di mascherina PFF2 in ogni luogo tranne che a casa propria. Poi si riparte gradatamente. 1

Don Camillo Io invece direi che serve anche vaccinarsi, nonché dare la libertà ai russi di scegliere vaccini "occidentali" visto che evitano lo spitnuk come la peste. 1

