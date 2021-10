https://it.sputniknews.com/20211020/elezioni-toti-sbagliato-inseguire-le-piazze-no-pass-ci-allontana-dalla-maggioranza-silenziosa-13380007.html

Elezioni, Toti: "Sbagliato inseguire le piazze no-pass, ci allontana dalla maggioranza silenziosa"

Elezioni, Toti: "Sbagliato inseguire le piazze no-pass, ci allontana dalla maggioranza silenziosa"

Il governatore ligure, in un'intervista a Repubblica analizza la sconfitta del centrodestra nell'ultima tornata elettorale: "È mancata la cultura di governo". E sul leader: "Il più saggio è Berlusconi".

A pesare sulla disfatta del centrodestra sono state le divisioni interne e le critiche al governo sulla gestione della pandemia. È l’analisi del governatore ligure Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, che in un’intervista a Repubblica fa il punto sulla sconfitta alle urne.Se l’astensionismo record, registrato in questa tornata elettorale e ai ballottaggi, ha penalizzato soprattutto Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per l’esponente del centrodestra è stato soprattutto l’occhiolino di Salvini e della Meloni al popolo no-pass ad avvantaggiare la sinistra e il Pd.“La maggior parte degli italiani – va avanti nell’intervista - si fida della scienza e della medicina e di un governo che ha imposto quelle misure”.Insomma, per Giovanni Toti, “il centrodestra ha perso le elezioni amministrative perché non ha saputo interpretare il momento, lo spirito di ripartenza del Paese”, a differenza del centrosinistra.Gli italiani che provano a riabituarsi alla normalità dopo due anni di pandemia, quindi, secondo l’analisi del presidente della Regione Liguria, sembrano prediligere i toni moderati.Per questo, sottolinea Toti, tra le figure che si candidano a guidare il centrodestra, la più adatta sarebbe ancora una volta quella di Silvio Berlusconi.“Occorre fare uno scatto – ribadisce - che porti ad una cultura matura di governo, allargandosi il più possibile". E in effetti, dove il centrodestra è riuscito ad affermarsi, come a Trieste e in Calabria, a rappresentarlo c'erano candidati moderati, Roberto Di Piazza e Roberto Occhiuto, entrambi di Forza Italia.Non è un caso, quindi, che il Cavaliere sia tornato a Roma dopo un'assenza di oltre nove mesi, per un confronto con gli alleati.

marco paradigma Toti è in tutto e per tutto uno che non capisce un cazz*. Sparirà insieme a Berlusconi. 0

