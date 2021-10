https://it.sputniknews.com/20211020/due-jet-russi-intercettano-bombardieri-americani-sul-mar-nero-13379695.html

Mar Nero, jet russi intercettano e scortano bombardieri americani

Due aerei da guerra SU-30 hanno scortato due bombardieri strategici statunitensi B-1B sul Mar Nero, per impedire agli aerei americani di violare i confini...

"Il 19 ottobre 2021, i dispositivi di controllo dello spazio aereo russo hanno rilevato oggetti volanti in avvcinamento al confine di stato della Federazione Russa sulle acque neutre del Mar Nero. Per identificare gli oggetti volanti e impedire la violazione del confine di stato russo, sono stati inviati due caccia Su-30 dall'aviazione aerea della flotta del Mar Nero", ha affermato il ministero della Difesa russo.Secondo la dichiarazione, gli oggetti volanti sono stati identificati come due bombardieri supersonici B-1B strategici dell'aeronautica americana, accompagnati da due aerei cisterna KC-135. Gli aerei russi hanno scortato lo stormo americano sopra al Mar Nero.Il volo del veivolo russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo.Negli ultimi anni, Mosca ha ripetutamente sottolineato l'escalation dell'attività degli Stati Uniti e dei loro alleati aerei nella regione, avvertendo che tale comportamento da parte dei paesi della NATO vicino al territorio russo potrebbe causare incidenti alle frontiere.

