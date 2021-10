https://it.sputniknews.com/20211020/draghi-campagna-vaccinale-in-italia-meglio-che-nellue-13380530.html

Draghi al Senato: la campagna vaccinale in Italia procede più spedita della media UE

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Senato della Repubblica, in vista del Consiglio europeo, previsto per oggi, 20 ottobre, e il 21... 20.10.2021, Sputnik Italia

Tra i temi toccati nel discorso anche la campagna vaccinale, che mostra dati incoraggianti: “A oggi, l`86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l`81% è completamente vaccinata”, dice Draghi, che poi ringrazia gli italiani vaccinati.“Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni”, dice il presidente del Consiglio, come riportato dall’Ansa.Campagna vaccinale italiana migliore della media UEDraghi ha voluto anche sottolineare la rapidità della nostra campagna vaccinale, rispetto al resto dell’Unione Europea.“Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione Europea, 4 adulti su 5 hanno avuto almeno una dose, per un totale di 307 milioni di persone. In Italia, la campagna procede più spedita della media UE”, ha spiegato il premier, come riportato dall’Adnkronos.

marco paradigma Minchiate. Il suo governo si regge solo sulla disinformazione. A novembre verrà completamente sconfessato dalla moria dei vaccinati e dal ritorno dell'ondata pandemica. 0

VR80 Mi tocca darti ragioni, sono già 4 le persone vaccinate di cui ho conoscenza che sono morte in circostanze abbastanza anomale. Cavolo! 0

