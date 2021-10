https://it.sputniknews.com/20211020/covid-il-consiglio-di-stato-conferma-la-legittimita-dellobbligo-vaccinale-per-medici-e-oss-13384295.html

Covid, il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'obbligo vaccinale per medici e oss

Covid, il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'obbligo vaccinale per medici e oss

Altra sconfitta, questa volta definitiva, a livello giuridico dei no-vax: respinti i ricorsi di alcuni medici e operatori sanitari contro l'obbligo di... 20.10.2021, Sputnik Italia

È stata pubblicata oggi la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto una serie di ricorsi presentati da medici e operatori sanitari del Friuli Venezia-Giulia contro l'obbligo vaccinale anti-coronavirus, sancendo la legittimità dell’articolo 4 del decreto legge № 44 del 2021, con cui il governo aveva reso obbligatorio la vaccinazione per questa categoria di lavoratori impegnati in prima linea contro la diffusione del Covid.Nella sentenza, il Consiglio di Stato è andato oltre le questioni tecnico-processuali con cui il Tar aveva respinto inizialmente i ricorsi, ma ha fornito una spiegazione dettagliata sul perché questa categoria necessariamente deve essere vaccinata per poter lavorare.In precedenza, intervenendo al Senato in vista del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rilevato il successo della campagna vaccinale contro il Covid in Italia, che, in base ai numeri, supera ampiamente la media dell'UE.

