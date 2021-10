https://it.sputniknews.com/20211020/commissione-europea-lue-dipende-troppo-dal-gas-importato-13387630.html

Commissione europea: l'UE dipende troppo dal gas importato

Commissione europea: l'UE dipende troppo dal gas importato

L'Unione europea è troppo dipendente dalle importazioni di gas, è importante aumentare il numero dei fornitori, ha dichiarato il capo della Commissione... 20.10.2021, Sputnik Italia

Von der Leyen ha chiesto di accelerare il passaggio all'uso di un sistema energetico più pulito e, allo stesso tempo, ha riconosciuto la necessità di mantenere il gas come “combustibile di transizione”.I prezzi nel mercato europeo del gas sono saliti alle stelle negli ultimi mesi. Se all'inizio di agosto i prezzi dei futures sul gas nell'hub olandese TTF si attestavano a circa 515 dollari per 1.000 metri cubi, a fine settembre l'indice di riferimento è aumentato più del doppio.Il 6 ottobre, i prezzi dei futures hanno raggiunto il massimo storico di 1.937 dollari e, da quella data, hanno iniziato a mostrare un calo. Attualmente, sono poco più di 1.000 dollari per mille metri cubi.Secondo gli esperti, i futures sul gas sono in aumento in Europa a causa di diversi fattori: scarse riserve di gas nei giacimenti sotterranei europei, offerta limitata dai principali fornitori e forte domanda di gas liquefatto in Asia.

