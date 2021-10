https://it.sputniknews.com/20211020/colloqui-di-mosca-rappresentante-dei-talebani-annuncia-riforme-in-afghanistan-13393434.html

Colloqui di Mosca, rappresentante dei talebani annuncia riforme in Afghanistan

Colloqui di Mosca, rappresentante dei talebani annuncia riforme in Afghanistan

Un portavoce dei talebani ha annunciato riforme in Afghanistan e cambiamenti nel governo. 20.10.2021, Sputnik Italia

Il governo formato dai talebani* non è definitivo, ha detto ai giornalisti un rappresentante della delegazione che ha preso parte ai colloqui di Mosca.Oggi nella capitale russa si è svolto un ciclo di negoziati nel "formato di Mosca" sull'Afghanistan, a cui hanno preso parte i rappresentanti di dieci Paesi della regione e una delegazione di talebani di alto rango. I temi principali dell'incontro sono stati la situazione politico-militare in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani, l'assistenza umanitaria e la formazione di un governo inclusivo. A margine dei colloqui di Mosca è prevista l'adozione di una dichiarazione congiunta.* Organizzazione terroristica ed estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

