Brusaferro: dimentichiamoci dell'immunità di gregge, avanti con mascherine e distanziamento

Brusaferro: dimentichiamoci dell'immunità di gregge, avanti con mascherine e distanziamento

Fondamentali le abituali misure di contenimento del virus, vale a dire mascherine e distanziamento sociale. Solo così, secondo l'esperto dell'Iss, si potrà... 20.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente dell'istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato che l'immunità di gregge ''non è obiettivo da porsi con SarsCov-2'', se per immunità di gregge intendiamo il raggiungimento di una quota di immunizzati tale da azzerare la circolazione del virus.Gli obiettivi da raggiungere sono ben altri, vale a dire l'evitare il più possibile che il virus continui a diffondersi e ridurre al minimo ricoveri e morti.Brusaferro, a capo anche del comitato tecnico scientifico che coordina le risposte del governo per fronteggiare la pandemia, ha anche dichiarato che molto dipenderà anche dalle prossime settimane e dall'impatto delle riaperture. Ha detto la sua anche sulla situazione oltremanica:Si è dichiarato, infine, sconcertato riguardo alla ''piazza no-vax'', sottolineando che se il nostro paese meglio di altri sta riuscendo a contenere la circolazione del virus, lo si deve, ''sia ai progressi della campagna vaccinale, che alle misure di contenimento adottate, green pass compreso''.

