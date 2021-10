https://it.sputniknews.com/20211020/brasile-bolsonaro-accusato-di-omicidio-plurimo-dalla-commissione-parlamentare-13383120.html

Brasile: Bolsonaro accusato di omicidio plurimo dalla commissione parlamentare

Colpe pesanti quelle sollevate da una commissione parlamentare di inchiesta nei confronti del presidente del Brasile Bolsonaro.Dopo mesi di audizioni, dibattimenti e voci addirittura di aver sperimentato su cavie umane rimedi del tutto inefficaci contro il coronavirus, la commissione ha rilasciato il dossier tanto atteso.La commissione ora chiede che il presidente venga accusato ufficialmente di tali crimini, che hanno portato alla morte di più di 600mila persone per il covid19.A comporre la commissione parlamentare, senatori di vari schieramenti, tutti d'accordo nel dare la colpa al presidente per non aver saputo gestire in modo consono la pandemia, e non solo, per aver a lungo ignorato il problema volutamente, secondo le accuse che già lo interessavano dall'inizio della stessa.Stralciate all'ultimo momento le accuse di ''genocidio delle popolazioni indigene'' e di ''omicidio'', per un dissenso interno alla commissione.I crimini da addossare al presidente sono stati perpetrati in modo intenzionale, per la commissione, perché il governo del premier ha deciso volutamente di non prendere da subito le dovute misure necessarie contro il propagarsi della pandemia.Le accuse avranno, almeno per il momento, però, solo un impatto simbolico, perché il presidente gode ancora dell'appoggio del parlamento, cosa che gli eviterà di incappare in una procedura di impeachement. Il premier è inoltre sostenuto dal procuratore generale, Augusto Aras, il solo che ha il potere di porre in atto le accuse, trasformandole in un processo.I media si aspettano che le accuse vengano presto mosse anche contro diversi e numerosi ministri dello schieramento di Bolsonaro e nei confronti dei suoi tre figli maggiori.Bolsonaro aveva già reagito alle accuse della commissione questo venerdì 15, come riportato da Sputnik Brasil, definendo Calheiros, relatore del documento, un criminale e dichiarando che il senatore "stava scherzando'' con l'intenzione di chiedere la sua incriminazione per ben 11 reati.Il premier ha anche affermato nella stessa conversazione di ''sentirsi incompreso'' e ha nuovamente criticato i governatori per le misure di restrizione durante la pandemia di coronavirus.

