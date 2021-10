https://it.sputniknews.com/20211020/bitcoin-supera-i-66-mila-dollari-usa-di-valore-nuovo-record-storico-13390063.html

Bitcoin supera i $66.000 mila di valore, nuovo record storico

Bitcoin supera i $66.000 mila di valore, nuovo record storico

Il prezzo del bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico di prezzo, superando i 66mila dollari USA di valore. Pochi minuti prima aveva superato i 65mila... 20.10.2021, Sputnik Italia

Fissato a 66.104,37 USD il nuovo record storico (momentaneo?) da parte della principale criptovaluta. Il record precedente risaliva al mese di aprile, quando superò i 64mila dollari di valore.Al momento, bitcoin in euro vare 56.753 euro, come record storico.Tuttavia, subito dopo avere sfondato la soglia psicologica dei 66mila dollari, la criptovaluta è ridiscesa a 65.893 dollari statunitensi.Su base giornaliera, BTC è in positivo del +5.27%, mentre a sette giorni guadagna il +20,01%.La capitalizzazione di mercato della storica criptovaluta è ora a 1.242.164.219.952 USD, ovvero 1,24 trilioni di dollari.A spingere verso il record storico potrebbe aver contribuito il debutto del veicolo di investimento ProShares Bitcoin Strategy ETF, un fondo negoziato in borsa quotato a New York con il ticker $BITO.L'ETF in un solo giorno ha fatto registrare un miliardo di dollari in termini di volumi di scambio.Il nuovo ETF è comunque uno strumento derivato legato ad un altro derivato, infatti si tratta di un Bitcoin futures ETF, ovvero un ETF legato al futures sul bitcoin a sua volta quotato al Chicago Mercantile Exchange (CME).Hashtag #Bitcoin a 357 mila Tweet in pochi secondiL'hashtag #Bitcoin in pochi secondi ha raggiunto i 357mila tweet. Non era nelle tendenze del giorno e lo è diventato poco dopo essersi diffusa la notizia del nuovo massimo storico (ATH: All Time High) sopra i 66mila dollari di valore.Michael Saylor, fondatore e CEO di Microstrategy, società quotata in Borsa e con all'attivo un investimento superiore ai 100mila bitcoin, su Twitter ha scritto:"Le sale dell'eternità risuonano delle grida di coloro che hanno venduto i loro #bitcoin."Mentre scriviamo, un nuovo ATH a 66.521 USD.

msan.mr Ma andatevene via con questo Bitcoin!. Mondezza finanziaria!si deve tornare all'oro el libero mercato delle valute! La moneta contante, sebbene in una percentuale modesta ma compatibile con un principio di flessibilità dell'economia di mercato reale, DEVE rimanere!!!! 1

