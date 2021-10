https://it.sputniknews.com/20211020/bill-gates-foundation-120-milioni-per-la-pillola-sperimentale-contro-il-covid-19-13389802.html

Bill Gates Foundation, $120 milioni per la pillola sperimentale contro il COVID-19

Bill Gates Foundation, $120 milioni per la pillola sperimentale contro il COVID-19

La Bill and Melinda Gates Foundation ha annunciato di aver stanziato 120 milioni di dollari per accelerare l'accesso dei Paesi poveri alla pillola sperimentale... 20.10.2021, Sputnik Italia

In precedenza, l'azienda farmaceutica aveva affermato che la pillola potrebbe ridurre del 50% il rischio di ospedalizzazione e morte per COVID-19 e ha richiesto l'autorizzazione alle autorità nordamericane per l’uso di emergenza.Secondo la Bill and Melinda Gates Foundation, l'iniziativa mira a facilitare l'accesso dei paesi a basso reddito a questo “farmaco promettente”, chiamato 'molnupiravir'.Sebbene il farmaco non sia stato ancora approvato dalle autorità di regolamentazione, alcuni paesi, tra cui Malesia, Corea del Sud e Thailandia, sono in trattative per l'acquisto delle pillole.

