https://it.sputniknews.com/20211020/attacco-cyber-alla-siae-gli-hacker-rubano-i-dati-degli-artisti-e-chiedono-un-riscatto-in-bitcoin-13384381.html

Attacco cyber alla Siae: gli hacker rubano i dati degli artisti e chiedono un riscatto in Bitcoin

Attacco cyber alla Siae: gli hacker rubano i dati degli artisti e chiedono un riscatto in Bitcoin

La Siae, la Società italiana degli autori ed editori, a cui in Italia spetta la tutela delle opere artistiche, non ha saputo contrastare un attacco informatico... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T14:22+0200

2021-10-20T14:22+0200

2021-10-20T14:22+0200

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/525/41/5254138_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_6629ac0fb1a7032bb53d24353462f113.jpg

L’attacco ha seguito il solito copione, i pirati informatici sono riusciti ad inoculare un ransomware all’interno del sistema informatico della Siae e hanno sequestrato tutti i dati. Quindi hanno chiesto un riscatto in Bitcoin.La Società non ha ovviamente pagato il riscatto, ma denunciato l’aggressione informatica alla Polizia Postale, che è prontamente intervenuta. Inoltre, è stato informato il Garante per la riservatezza dei dati.Un danno pesante, se si pensa che tra quei dati vi potrebbero essere quelli dei maggiori artisti italiani.Ancora una volta si presenta la scarsa attenzione alla sicurezza informatica. Già due settimane fa, infatti, la Siae stava per cadere in un tentativo di phishing.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica