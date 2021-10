https://it.sputniknews.com/20211020/arricchire-il-pane-con-la-vitamina-d-potrebbe-cambiare-le-regole-del-gioco-13395362.html

Arricchire il pane con la vitamina D potrebbe cambiare le regole del gioco

Arricchire il pane con la vitamina D potrebbe cambiare le regole del gioco

Mentre la scienza continua a lodare la vitamina D a seguito dei suoi numerosi benefici per la salute, c'è un altro alimento base che gli scienziati cercano di...

Questo mese sulla rivista scientifica Food Chemistry, tre specialisti in nutrizione clinica dell'Università di Porto, in Portogallo, hanno pubblicato un nuovo studio. Hanno notato che alcuni dei loro colleghi hanno proposto l'idea di arricchire il pane con la vitamina D. Il team ha esaminato una serie di studi recenti sull'argomento per valutare se questo potrebbe essere un modo efficace per aiutare le persone ad assimilare di più questa vitamina. I ricercatori affermano che "questa revisione ha dimostrato che il pane arricchito con vitamina D è un metodo promettente per gli effetti della strategia di fortificazione, che porta ad un aumento delle concentrazioni sieriche di vitamina D prodotta dall'organismo e alla diminuzione dell'ormone paratiroideo". Secondo il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases citato dal sito Eat This, Not That, livelli troppo alti di ormone paratiroideo possono causare un picco troppo alto dei livelli di calcio nell'organismo. Questo può portare a problemi come calcoli renali e paradossalmente ad una minore densità ossea.

