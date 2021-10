https://it.sputniknews.com/20211020/anche-san-marino-in-campo-per-il-clima-laboratorio-per-la-sostenibilita-ambientale-13383402.html

Anche San Marino in campo per il clima: "Laboratorio per la sostenibilità ambientale"

In vista della partecipazione della Repubblica sul Titano alla Cop26 di Glasgow sono state presentate le linee guida per lo sviluppo sostenibile del territorio.

I 'Fridays for future' sono arrivati a San Marino. Anche la Repubblica più antica del mondo scende in campo per il clima, in vista della partecipazione alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow, che si aprirà il prossimo 31 ottobre sotto la presidenza del Regno Unito e andrà avanti fino al prossimo 12 novembre.“Credo che la Repubblica di San Marino possa fare la differenza”, ha detto il segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, intervistato dai media locali.La partecipazione al summit, ha detto ancora Canti, come si legge su Rtv San Marino, è un'“opportunità storica”.La sostenibilità, è emerso dall’incontro, non è soltanto la chiave per combattere la crisi climatica, ma anche un'opportunità di crescita economica, dopo la stagnazione provocata dalla pandemia.Alla conferenza di Glasgow parteciperanno anche il presidente USA Joe Biden, il suo predecessore Barack Obama e la famiglia reale inglese, che è scesa in campo in queste settimane per promuovere la conferenza.Assente eccellente, invece, dovrebbe essere il presidente cinese, Xi Jinping, che non ha ancora confermato la sua presenza, nonostante Pechino sia uno dei principali protagonisti del dossier.

