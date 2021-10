https://it.sputniknews.com/20211020/allerta-dagli-scienziati-una-imminente-catastrofe-peggiore-del-covid-minaccia-lumanita--13392813.html

Allerta dagli scienziati: una "imminente" catastrofe peggiore del Covid minaccia l'umanità

Allerta dagli scienziati: una "imminente" catastrofe peggiore del Covid minaccia l'umanità

Phys.org: Il cambiamento climatico avrà conseguenze sulla salute umana peggio della pandemia di coronavirus. 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T20:02+0200

2021-10-20T20:02+0200

2021-10-20T20:02+0200

ambiente

inquinamento

clima

cambiamenti climatici

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/342/71/3427131_0:54:1041:640_1920x0_80_0_0_708333279f7600299a79c037549e12aa.jpg

Gli operatori sanitari di tutto il mondo hanno firmato una petizione ai leader dei Paesi per partecipare alla Conferenza sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow, in Scozia, è riportato sul sito Phys.org.Nel loro intervento, gli scienziati hanno definito l'aumento della temperatura sulla Terra la sfida più seria per la salute umana. Secondo loro, l'effetto negativo della crisi climatica sarà molto peggiore delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Negli ospedali e nelle comunità di tutto il mondo, i medici stanno già affrontando questi cambiamenti, hanno rilevato.L'inquinamento atmosferico causato dalla combustione di combustibili fossili porta alla morte prematura di oltre sette milioni di persone ogni anno. Il peggioramento delle condizioni naturali sulla Terra provoca un aumento della morbilità per la mancanza di cibo, acqua e aria di scarsa qualità. Gli eventi meteorologici estremi, come tempeste, inondazioni e ondate di calore, distruggono la vita di milioni di persone, ricordano gli autori della petizione. Solo quest'anno in Cina, India, Pakistan, Vietnam, Canada, Germania, Belgio e molti altri Stati si sono verificati gravi cataclismi che hanno danneggiato la popolazione, si afferma nell'articolo.Secondo i medici, la salute umana dovrebbe essere il tema centrale al vertice COP26, dove si discuterà della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Hanno chiarito che la temperatura sulla Terra aumenterà di 2,7-3,1 °C in questo secolo. L'accordo di Parigi sul clima ha stabilito un valore accettabile di 1,5 °C, il suo superamento causerà gravi danni alla vita delle persone, si legge nell'appello.I medici hanno proposto una serie di misure per evitare un disastro sanitario:Gli accordi di Parigi sul clima sono un trattato firmato da più di 190 Paesi nel dicembre 2015. Definisce un piano d'azione per frenare il riscaldamento globale. L'accordo non implica un'eliminazione completa dei combustibili fossili. Tuttavia, tutte le parti devono adottare misure per ridurre le emissioni, riorganizzare, adattarsi ai cambiamenti climatici e passare a fonti di energia rinnovabili.

https://it.sputniknews.com/20211014/usa-i-popoli-indigeni-e-gli-attivisti-per-il-clima-protestano-davanti-alla-casa-bianca---video-13314345.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambiente, inquinamento, clima, cambiamenti climatici, scienza e tech