Aedes koreicus, la 'zanzara coreana' resistente al freddo invade il nord Italia

Aedes koreicus, la 'zanzara coreana' resistente al freddo invade il nord Italia

Il nord Italia è nel mirino di una zanzara dotata di tutto l'occorrente per resistere al freddo, anche a quote collinari o montane. Si chiama Aedes koreicus o... 20.10.2021

2021-10-20T16:19+0200

2021-10-20T16:19+0200

2021-10-20T16:19+0200

zanzare

insetti

Individuata per la prima volta nel 2011 a Belluno, è ora diffusa a Bergamo e Brescia e rispettive province.La sua diffusione è ormai accertata in Veneto e Trentino, ma si sta diffondendo rapidamente anche in Lombardia, come ha dimostrato uno studio condotto dall’Università degli Studi di Milano e reso noto dall’Ansa.Com’è arrivata la zanzara coreana in Italia?Come ha fatto la zanzara coreana a giungere in Italia? La spiegazione che si sono dati gli scienziati è quanto mai semplice: a bordo degli aerei provenienti dall’Asia.La zanzara coreana, infatti, è endemica non solo in Corea del Sud, ma anche in Giappone e nel nord della Cina, nonchè in alcune zone della Russia.L’Università di Milano ha studiato nello specifico Bergamo e Brescia e ritiene che la zanzara sia arrivata letteralmente atterrando all’aeroporto di Orio al Serio e, da lì, si sia diffusa in 10 anni in tutta l’area.Prepariamoci, quindi, a dover sopportare il fastidioso ronzio tipico delle zanzare anche durante i mesi invernali.

