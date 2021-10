https://it.sputniknews.com/20211020/a-trieste-continuano-le-proteste-contro-il-green-pass---video-13389499.html

A Trieste continuano le proteste contro il green pass - Video

A Trieste continuano le proteste contro il green pass - Video

Martedì, a Trieste si è svolta una nuova ondata di proteste contro il green pass. 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T16:02+0200

2021-10-20T16:02+0200

2021-10-20T16:02+0200

italia

multimedia

proteste

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/13389385_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6cdc290f89f289204dd8865b545aad7d.jpg

Almeno un manifestante ha provato a confrontarsi con le forze di polizia, ma alla fine è stato scortato via dagli agenti.Le proteste in città sono in corso da venerdì scorso, dopo che il pass sanitario è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori in Italia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, multimedia, proteste, video, видео