38 anni, non vaccinata in 3 giorni stroncata dal coronavirus

38 anni, non vaccinata in 3 giorni stroncata dal coronavirus

Aveva 38 anni, la donna di Cava de’ Tirreni (Salerno) stroncata dalla Covid-19 nel giro di soli tre giorni. La donna, da quanto si apprende da fonti di stampa... 20.10.2021, Sputnik Italia

Nonostante le cure mediche ricevute dai medici dell’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo, la donna si è spenta lasciando un figlio col quale viveva in una frazione del paese salernitano.Originaria di Scafati (Salerno), la donna è giunta in ospedale con gravi problemi respiratori e febbre, racconta Fanpage. Le sue condizioni sono peggiorare nelle ore successive al ricovero. Andata in arresto cardiocircolatorio è stata rianimata, ma un secondo arresto cardiaco non le ha lasciato alcuna speranza.I casi di persone giovani colte dalla forma più grave del coronavirus non sono rari. Anche il famoso paziente 1 di Codogno aveva la stessa età della donna di Cava de’ Tirreni e per mesi ha lottato per uscire dalla malattia.

