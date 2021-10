https://it.sputniknews.com/20211019/whirlpool-napoli-orlando-impegno-per-scongiurare-i-licenziamenti-13372565.html

Whirlpool Napoli, Orlando: "Impegno per scongiurare i licenziamenti"

Whirlpool Napoli, Orlando: "Impegno per scongiurare i licenziamenti"

Il ministro del Lavoro conferma l'impegno preso dalla viceministra Todde per garantire la continuità occupazionale e scongiurare i licenziamenti degli oltre... 19.10.2021, Sputnik Italia

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando si assume l'impegno a "garantire la continuità occupazionale e scongiurare licenziamenti". La dichiarazioni arrivano dal tavolo Whirlpool appena concluso al Mise, secondo quanto riferiscono a Sputnik Italia fonti sindacali. Il tavolo è iniziato questa mattina a mezzogiorno alla presenza dalla viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, e di Fiom, Fim e Uilm. Contrariamente a quanto richiesto dai sindacati il ministro Giancarlo Giorgetti non ha partecipato all'incontro mentre il ministro del Lavoro Andrea Orlando è arrivato a conclusione dei lavori. La Todde avrebbe confermato la data del 15 dicembre per la costituzione del consorzio e presentazione del Piano industriale per il riassorbimento del perimetro complessivo.Il tavolo è stato aggiornato alle 15 del 25 ottobre alla presenza dei ministri Orlando e Giorgetti. Al centro del prossimo incontro sarà il percorso da intraprendere per la continuità produttiva e operativa del sito partenopeo. "Occorre passare rapidamente dagli impegni politici ai provvedimenti concreti e ci aspettiamo che ciò avvenga già al prossimo incontro di lunedì 25. Al Ministro Giorgetti, in partenza per gli USA, chiediamo anche di incontrare i vertici della multinazionale", dichiarano i sindacati in una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm nazionali.Nei prossimi giorni i lavoratori Whirlpool svolgeranno assemblee informative in tutti gli stabilimenti del gruppo, mentre venerdì 29 ottobre è indetto uno sciopero nazionale con manifestazione a Varese."Sarà una manifestazione non solo contro la decisione della multinazionale di avviare i licenziamenti, ma finalizzata a rivendicare un piano industriale per tutti gli stabilimenti italiani, e anche rivolta al Governo italiano, affinché assumano atti conseguenti alle promesse fatte", conclude la nota.L'azienda ha confermato alla scadenza della procedura di licenziamento l'intenzione di non retrocedere, ma ha congelato l'invio delle lettere che verranno inviate a partire dal 22 ottobre.

