Von der Leyen contro la Polonia: "Non permetteremo a Varsavia di mettere a rischio i valori dell'UE"

L'affondo della von der Leyen arriva in un periodo di grande tensione tra Bruxelles e il governo di Varsavia. 19.10.2021, Sputnik Italia

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che Bruxelles "non permetterà" alla Polonia di mettere "a rischio" i valori dell'UE.Rivolgendosi al Parlamento europeo di Strasburgo, la von der Leyen ha affermato che la recente sentenza della Corte costituzionale polacca, che ha dichiarato incostituzionali alcune leggi comunitarie, rappresenta una minaccia per i princìpi fondamentali del blocco UE.L'Unione Europea è entrata in contrasto con la Polonia per la decisione di Varsavia di introdurre cambiamenti nel sistema giudiziario del Paese, che hanno conferito al governo maggiori poteri sui tribunali.Bruxelles ritiene che tale mossa faccia presagire una deriva non democratica del Paese, mentre il partito di governo Legge e Giustizia afferma che il cambiamento è stato necessario, perché ha riformato un sistema finora inefficiente.

marco paradigma Cioè di mettere i bastoni tra le ruote al Grande Reset giudeo. Bene la Polonia e fuori l' Italia subito da questa associazione a delinquere giudea targata UE. 2

zara tustra I valori dell'UE ? ha hhha hhha hhha i valori: Tasse--invasione incontrollata- tasse- eliminazione diritti-tasse--in pensione a 98 anni -tasse ---ha hhha hhha i valori ....incredibile ...hanno la faccia peggio del culo... 2

