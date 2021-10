Vladimir Putin non andrà al G20 di Roma

https://it.sputniknews.com/20211019/vladimir-putin-non-andra-al-g20-di-roma-13369959.html

19.10.2021

Vladimir Putin non si recherà di persona al vertice del G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre.Stando a quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino, in una conversazione con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, il capo di Stato russo ha tuttavia espresso la sua disponibilità a partecipare alle sessioni plenarie in collegamento video.In precedenza, Putin aveva affermato che la partecipazione ai vertici internazionali mette in pericolo la vita di un gran numero di persone che lo accompagnano nei suoi viaggi.In mattinata, Palazzo Chigi aveva riferito che il primo ministro italiano Mario Draghi ha discusso telefonicamente con il presidente russo Vladimir Putin la situazione in Afghanistan e i preparativi per il vertice del G20 a Roma.ll G20 di RomaIl Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021 e conterà sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni internazionali e regionali.All’evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell’Economia. Il Vertice, momento culminante dell’esercizio G20, costituisce il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso lavoro svolto durante l’anno nelle riunioni ministeriali, nei gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups.

