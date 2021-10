https://it.sputniknews.com/20211019/video-hot-al-comune-di-ercolano-impiegata-rischia-il-posto-dopo-denuncia-di-striscia-la-notizia-13372807.html

Video "hot" al comune di Ercolano: impiegata rischia il posto dopo denuncia di Striscia la Notizia

Video "hot" al comune di Ercolano: impiegata rischia il posto dopo denuncia di Striscia la Notizia

La rabbia del sindaco di Ercolano dopo il servizio di Striscia la Notizia che ha smascherato i video hot in comune. Una dipendente comunale durante l’orario di lavoro faceva dei video hard con tanto di spogliarello nell'ufficio.

italia

sesso

Il servizio di Striscia la Notizia, trasmesso lunedì sera su Canale5, sulla dipendente hot del comune di Ercolano ha mandato su tutte le furie il sindaco Ciro Buonajuto, che annuncia provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. La donna utilizzava la webcam dell'ufficio per videochat audaci durante l'orario di lavoro esibendosi in pose osé e persino strip-tease."Ho visto il servizio di 'Striscia la Notizia' ed ho provato disgusto, come padre e come rappresentante delle Istituzioni. Quanto è accaduto non ammette nessuna scusante e non resterà impunito", ha scritto il primo cittadino in un post di Facebook, definendo "vergognoso" il comportamento dell'impiegata che adesso rischia il posto. "Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, e di chiunque sia coinvolto, valutandone finanche il licenziamento", ha dichiarato."Il comportamento di un singolo - prosegue - non può gettare fango su una intera comunità che da anni porta avanti la sua battaglia contro ogni forma di illegalità e che punta su cultura e turismo per mettersi alle spalle un passato difficile". "Noi tutti non possiamo permettere che l'immagine della nostra Ercolano venga compromessa in questo modo - conclude - Noi siamo la città delle ville del Miglio d'oro, del fascino suggestivo del parco archeologico, della bellezza naturalistica del Vesuvio e dell'eccellenza tecnologica del Mav. Noi siamo Ercolano"

