USA, l' FBI perquisisce la casa dei parenti dell'oligarca russo Oleg Deripaska

USA, l' FBI perquisisce la casa dei parenti dell'oligarca russo Oleg Deripaska

L'FBI ha effettuato delle perquisizioni in case di Washington e New York appartenenti a parenti dell'oligarca russo Oleg Deripaska. 19.10.2021, Sputnik Italia

Delle perquisizioni in corso aveva riferito in giornata un giornalista del canale televisivo NBC News, l'ufficio dell'FBI a Washington prima non ha rilasciato alcun commento a riguardo a Sputnik, ma in seguito l'FBI ha confermato le perquisizioni.L'ufficio FBI di New York invece non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle perquisizioni effettuate.Un portavoce di Deripaska ha spiegato a Sputnik che le perquisizioni in corso vengono effettuate sulla base dei mandati legati a sanzioni statunitensi.

