USA, compagnia di telecomunicazioni subisce attacco ransomware

USA, compagnia di telecomunicazioni subisce attacco ransomware

La Sinclair Broadcast Group, un grande conglomerato americano di telecomunicazioni, ha affermato di esser stato vittima di un attacco da parte di hacker che... 19.10.2021

La società afferma che i problemi derivanti dall'attacco non sono stati ancora completamente risolti e non vuole al momento pronosticare quali effetti avrà l'atto di estorsione sulle proprie operazioni o sui dati finanziari."Il 17 ottobre 2021, la Società ha rilevato che alcuni server e workstation nel suo ambiente erano crittografati con ransomware. Inoltre, dalla rete della Società sono stati estratti dei dati", si legge nella nota.La società ha dichiarato di aver informato le autorità dell'incidente.Sinclair Broadcast Group è considerata una delle più grandi società di media negli Stati Uniti, che opera o fornisce servizi a 185 stazioni televisive in tutto il Paese.

