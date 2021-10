https://it.sputniknews.com/20211019/terremoto-in-grecia-forte-scossa-al-largo-di-creta-13364026.html

Terremoto in Grecia, forte scossa al largo di Creta

In via preliminare, il CSEM ha assegnato alla scossa una magnitudo provvisoria di 6.4, in seguito rivista a 5.9 gradi. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T08:55+0200

2021-10-19T08:55+0200

2021-10-19T10:14+0200

mediterraneo

terremoto

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/46/8724605_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5181455d1a63159e2eb81aa155d3d74.jpg

Una forte scossa di terremoto ha colpito martedì mattina il Mediterraneo Orientale. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM) ha segnalato alle 5:32 UTC un sisma di magnitudo 6.4 in Grecia, al largo di Creta. L'intensità della scossa è stata successivamente rivista a 5.9 gradi della scala Richter.L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 298 km a Est di Irákleion e a 139 km a ESE di Karpathos, con ipocentro ad una profondità di 60 chilometri.La Sala Sismica dell'INGV di Roma ha invece misurato l'intensità della scossa pari a 5.8, mentre l'Istituto Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha stimato un'intensità pari a 6.0.Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione e sul web sono state diffuse video della scossa avvenuta alle 8:32, ora locale, in Grecia.Non ci sono notizie di feriti e danni significativi alle strutture.

mediterraneo

2021

Notiziario

