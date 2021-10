https://it.sputniknews.com/20211019/sondaggi-politici-boom-di-fratelli-ditalia-prima-forza-politica-13364819.html

Sondaggi politici: boom di Fratelli d'Italia, prima forza politica

Sondaggi politici: boom di Fratelli d'Italia, prima forza politica

Il partito di Giorgia Meloni fa un balzo di quasi mezzo punto ed è l'unico ad attestarsi sopra la soglia psicologica del 20%. Flop del M5S, giù di 0.5 punti. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T09:52+0200

2021-10-19T09:52+0200

2021-10-19T10:22+0200

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/10204875_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_5aa483edb101617de87ff6d1b5d918e6.jpg

Anche questa settimana l'istituto SWG ha interpellato gli italiani per il sondaggio sulle intenzioni di voto del lunedì sera del Tg7 condotto da Enrico Mentana.Se si tornasse alle urne oggi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sarebbe la prima forza politica d'Italia, con il 21,1%. Questa settimana, il partito di Giorgia Meloni fa un balzo avanti di 0,4 punti e si attesta come unica forza sopra la soglia psicologica del 20%.La Lega e PD, infatti, seppur entrambi in crescita di 0.2 punti, si fermano rispettivamente al 19,4 e al 19,2%. Flop del M5S, che perde terreno e passa dal 16,9 al 16,4 per cento, dimezzando il vantaggio di oltre un punto guadagnato la settimana scorsa.Forza Italia lima il suo consenso di un decimale e scende al 7%, mentre Azione di Calenda perde lo 0,2 attestandosi al 3,9%.Restano sotto la soglia di sbarramento del 3% MPD Articolo 1, con il 2,9% (+0.3), Sinistra Italiana, con il 2,2% (-0,2), Italia viva, con il 2,1% (-0,2). Stabili Verdi e +Europa all'1,8 e 1,6 per cento.Se il centrosinistra si presentasse alle urne unito e allargato al M5S, otterrebbe il 50,1%, mentre le forze di centrodestra sarebbero al 47,5%. Resta il 41% di indecisi, in aumento rispetto alla scorsa settimana.

marco paradigma Agli italiani è bastato sentire come la Meloni ha trattato a pesci in faccia la Lamorgese durante l' ultimo question time alla camera per spostare il consenso in alto. Facesse così anche con Draghi e i suoi complici, la Meloni raddoppierebbe i voti.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana