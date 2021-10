https://it.sputniknews.com/20211019/petrolio-wti-vicino-agli-83-al-barile-mai-cosi-in-alto-dal-2014-13365143.html

Petrolio: WTI vicino agli $83 al barile, mai così in alto dal 2014

In positivo anche l'andamento del Brent, che sta correndo nuovamente verso gli 85 dollari al barile. 19.10.2021, Sputnik Italia

Continua senza sosta la crescita dei prezzi del petrolio: nelle scorse ore l'indice del greggio Wti di riferimento è salito di un ulteriore 0,58%.Sfiorati dunque gli 83 dollari al barile ($82,92), per il massimo storico dall'autunno del 2014.All'inizio del mese mese, i produttori di petrolio del cartello OPEC+ hanno ignorato le richieste degli Stati Uniti di aumentare la produzione più rapidamente di quanto previsto.L'OPEC+ ha affermato che seguirà il piano per immettere nel mercato 400.000 barili al giorno aggiuntivi da novembre ad aprile, come parte di un graduale allentamento del taglio dell'offerta a seguito della pandemia di Covid-19.

