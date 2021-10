https://it.sputniknews.com/20211019/obbligo-di-green-pass-inps-14-certificati-di-malattia-lunedi-13367032.html

Obbligo di green pass, Inps: +14% certificati di malattia lunedì

E la Federazione italiana medici di medicina generale denuncia alcuni gruppi di No-vax, che chiedono di ottenere l’esenzione dalla vaccinazione. 19.10.2021, Sputnik Italia

Sono stati 152.780 i certificati di malattia presentati lunedì dai lavoratori. Lo riporta l’Inps, che sottolinea un fenomeno in crescita in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.I dati non sono considerati ancora allarmanti, ma sono da tenere sotto controllo.“Sono un medico di famiglia e devo dire che personalmente tutto questo aumento non l'ho visto”, ha detto a La Stampa Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), sottolineando che “le temperature si sono abbassate, sono arrivati dei virus stagionali e mi sembra che dato il periodo siamo ancora nella norma”.I No-vax fanno pressione per l’esenzioneI medici di base, però, rilevano che ci sono piccoli gruppi di No-vax, “supportati in alcuni casi da studi legali, che cercano in ogni modo di ottenere dai medici di famiglia vaccinatori il certificato di esenzione per evitare l'immunizzante e ottenere facilmente il green pass”.

Flares Chiunque si è potuto mettere in malatia si è messo, questo è un dato di fatto. Io solo spero che queste decisioni avrano anche qualche ipotesi sul futuro. Cio'e' se uno pensa che mettersi in malatia le cose si risolvono da sole si sbaglia di grosso. Si dice che nella vita una fatica ti tocca. Io ero sempre del opinione che è meglio farla prima anziche' dopo. Mi sa pero' che gli Italiani non la pensano cosi. E quindi, consiglio a tutti quelli in malatia di cominciare a metabolizzare il fatto che le ferie prima o poi finiscono e la "punturina" come dice Don Camillo sara' sempre li ad aspettarli. Nel fratempo "buone ferie!"

