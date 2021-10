https://it.sputniknews.com/20211019/neonazismo-perquisizioni-in-tutta-italia-26-indagati-13364149.html

Neonazismo: perquisizioni in tutta Italia, 26 indagati

Neonazismo: perquisizioni in tutta Italia, 26 indagati

Per gli indagati, l'accusa è quella di assocazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. 19.10.2021, Sputnik Italia

Blitz contro un gruppo di neonazisti con base a Napoli, e ramificazioni in Campania, e in diverse altre parti d'Italia.Sono ben 26 i soggetti indagati per assocazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista da parte della Procura di Napoli, che sono stati anche oggetto di perquisizioni domiciliari.Le perquisizioni vanno dal Nord al Sud del Belpaese e hanno interessato le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara e sono state eseguite dai rispettivi uffici della Digos, in sinergia con la Polizia postale e delle Comunicazioni.

marco paradigma Ormai la Digos lavora direttamente alle dipendenze della Segre. Con il benestare del suo amante Mattarella. 2

msan.mr Continua la strategia della tensione. Il regime sanitario di una sinistra pur minoritaria elettoralmente, tiene in piedi a pretesto autoreferenziale, il fantasma di una destra neonazista! In realtà le categorie storiche di destra e di sinistra hanno perso completamente i significati storici, oggi simboli di farlo va cartapesta tenuti artificiosamente in piedi, a pretesto di una concentrazione dei poteri in governo tecnici sostenuti da forze transnazionali, che hanno completamente esautorato la Politica dai quadri istituzionali democratici e repubblicani! 2

