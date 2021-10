https://it.sputniknews.com/20211019/mistero-per-i-teschi-di-cartapesta-sulle-statue-chi-ce-dietro-lazione-in-tutta-italia-13374786.html

Mistero per i teschi di cartapesta sulle statue: chi c'è dietro l'azione in tutta Italia

L'atto dimostrativo a Napoli, Venezia, Padova, Firenze e Milano: statue coperte con teschi di cartapesta ed una X sulla bocca.

Nessuna rivendicazione ufficiale per la protesta simbolica messa in atto in diverse città italiane, dove alcuni monumenti e statue si sono “svegliati” con al posto della testa un teschio di cartapesta circondato da foglie, fiori e una X di scotch nero sulla bocca.Un’azione probabilmente messa in atto dal gruppo ambientalista Extinction Rebellion.Casi simili in altre cittàAnche a Napoli, Venezia, Padova si sono verificati episodi simili a quelli di Milano.E tutto far pensare che si tratti di un atto dimostrativo dei membri di Extinction Rebellion, movimento nato nel 2018 in Gran Bretagna "in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane, basato sui risultati scientifici”.“Il movimento chiama alla disobbedienza civile non violenta per chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico", si legge sul sito.

