Missile nordcoreano: secondo esperto è un test da sottomarino, oppure un nuovo vettore

Kim Dongyeup, Professore all'Istituto di Studi sull'Estremo Oriente dell'Università di Gyeongnam, in Corea del Sud, ha commentato per Sputnik il lancio... 19.10.2021, Sputnik Italia

Questa mattina l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, ha annunciato che la Corea del Nord ha eseguito un ennesimo test missilistico con un vettore, con ogni probabilità un missile balistico, lanciato in direzione del Mar del Giappone.Interrogato da Sputnik, il professore sudcoreano dell'University of North Korean Studies, Kim Dongyeup, ha commentato l’evento, cercando di prevedere nel dettaglio di che tipo di test possa essersi trattato, in attesa che le autorità sudcoreane e gli alleati americani analizzino tutti i dati della traiettoria."Dato che il lancio è stato effettuato dalle vicinanze di Sinpo, secondo me, c'è un'alta probabilità che si sia trattato di un missilistico balistico (SLBM) lanciato da sottomarino”, ha esordito il professore, facendo riferimento alla base militare marina di Sinpo, al centro del Paese, affacciata sul Mar del Giappone.“La Corea del Nord ha già testato più volte gli SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile): nell'agosto 2016 da una classe di sottomarini ‘Sinpo’ lanciò un ‘Pukkykson-1’, e nell'ottobre del 2019, un ‘Pukkykson-3’ venne invece lanciato da una chiatta semisommersa. Pertanto, riguardo al lancio di oggi, mi sembra ci sono due opzioni principali. La prima è il lancio di un Pukkykson-3, questa volta da sottomarino e non chiatta, la seconda è il lancio da un sottomarino di classe "R" modificato per lanciare un SLBM. Sarà naturalmente necessario esaminare con cura tutti i dati delle telemetrie prima di arrivare ad una conclusione definitiva, con particolare attenzione all’angolo, l’altitudine e punto di impatto in mare.“Se la portata o l'altitudine del lancio di oggi non sarà particolarmente significativa, allora ci sono altre possibilità”, ha continuato il professore introducendo altre varianti, “potrebbe significare prima di tutto un lancio fallito, ma potrebbe anche essere il primo test da una chiatta dei nuovi missili Pukkykson-4 o addirittura Pukkykson-5, recentemente mostrato in parata militare. Personalmente, mi sembra che la probabilità di tale opzione sia anche leggermente superiore”.“Considerando come ultimamente il Nord sta testato le sue armi”, ha concluso il professore, “sembra che le autorità del Pase siano indirizzate a compensare la mancanza di risultati significativi in ​​ambito economico a causa della difficile situazione legata al COVID-19 e alle sanzioni, puntando piuttosto sulla massimizzazione del successo in ambito militare".

