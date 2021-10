https://it.sputniknews.com/20211019/milano-clandestino-colpisce-con-un-bastone-i-vigili-urbani-frattura-al-cranio-per-un-agente-13372308.html

Milano, clandestino colpisce con un bastone i vigili urbani: frattura al cranio per un agente

Clandestino originario del Camerun si scaglia contro gli agenti in viale Tunisia.

Dei vigli urbani sono stati aggrediti a colpi di bastone a Milano, nella zona tra piazzale Oberdan e viale Tunisia. A compiere il folle gesto è stato un 27enne originario del Camerun, clandestino in Italia e senza fissa dimora.Un agente della polizia locale è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere stato colpito in testa da una bastonata.Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato sorpreso a rovistare all'interno dell'auto di servizio dei vigili e sarebbe dunque stato inseguito lungo viale Città di Fiume e poi in via Vittorio Veneto.Per far fronte all'aggressione, uno degli agenti ha estratto la pistola d'ordinanza e ha esploso un colpo in aria per costringere il giovane alla resa.Il 27enne è stato quindi ammanettato e accompagnato presso l'Ufficio centrale arresti e fermi di via Custodi.L'agente ferito con il bastone di legno è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove si trova sotto osservazione: gli esami hanno rivelato una frattura della teca cranica. La ferita rimediata gli è stata suturata con cinque punti.

