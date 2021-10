https://it.sputniknews.com/20211019/migranti-sea-watch-chiede-un-porto-sicuro-per-412-persone-a-bordo--13368193.html

Migranti, Sea Watch chiede un porto sicuro per le 412 persone a bordo

Migranti, Sea Watch chiede un porto sicuro per le 412 persone a bordo

La nave dell'omonima ong tedesca ha raggiunto la zona SAR libica il 16 ottobre. Da allora sono stati effettuati diversi salvataggi in mare. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T12:16+0200

2021-10-19T12:16+0200

2021-10-19T12:59+0200

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/781/83/7818302_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd0ff8492dd2a1766ea56d731774a007.jpg

La nave umanitaria Sea Watch 3 ha chiesto un porto sicuro per i 412 migranti a bordo, riscattati dalle acque nei giorni scorsi. L'equipaggio rende noto che molti dei passeggeri riportano ferite da ustione e quasi un terzo sono minori."Le 412 persone a bordo di #Sea Watch 3 non possono restare in mare, hanno sofferto abbastanza. Molti casi di ustioni da carburante e di fragilità psicologica. Quasi un terzo sono minori, tanti bambini. Chiediamo che ci venga assegnato subito un porto sicuro dove farle sbarcare", si apprende da un tweet.La Sea Watch 3 ha raggiunto sabato 16 ottobre la zona di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche. A partire da domenica ha effettuato cinque interventi di salvataggio in meno di 24 ore. Sono state tratte in salvo dalle acque 332 persone, portate a bordo dell'imbarcazione.La ong ha inoltre comunicato che almeno due respingimenti di migranti ad opera della guardia costiera libica sono stati documentati dal Sea Bird, l'aereo di monitoraggio di Sea Watch.

marco paradigma Da capo del governo avrei già dato l'ordine di silurare la nave. Senza se e senza ma. 1

Irina Derefko Avete rotto i coglioni! ONG tedesca? Portateli in Germania. 0

8

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti