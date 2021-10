https://it.sputniknews.com/20211019/migranti-fermati-i-due-presunti-scafisti-del-barcone-arrivato-ad-acitrezza-13363789.html

Migranti, fermati i due presunti scafisti del barcone arrivato ad Acitrezza

Ora i due dovranno rispondere dei reati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 19.10.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto scattare le manette per due individui, sospettati di essere i presunti scafisti del veliero con a bordo 84 migranti di varie nazionalità che lo scorso 14 ottobre si era incagliato tra gli scogli ad Acitrezza, nel catanese.A quanto si apprende, i fermati sono il russo Vladimir Iarmak, di 61 anni, e l'ucraino Yevhen Payhin, di 22.I fermati sono gravemente indiziati per i reati di associazione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Come riferisce il portale NewSicilia, a seguito della segnalazione della Guardia Costiera di uno sbarco autonomo di migranti, che si stavano allontanando nelle vie limitrofe della frazione di Aci Castello, é intervenuto il personale della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, per provvedere alle consuete attività di identificazione, foto-segnalamento, nonché alle prime incombenze di carattere sanitario.In questo contesto, gli agenti, grazie ad una nota diramata dalla Sala Operativa della Questura etnea, hanno intercettato a bordo di un autobus turistico in transito per le vie centrali di Catania i due sospetti, trovati in possesso di zaini contenenti, tra l’altro, cellulari, un satellitare, indumenti bagnati e denaro contante.

msan.mr Fermate gli scafi oltre agli scafisti! Che cosa fa la nostra Marina Militare, organizza i tour turistici nel Mediterraneo, piuttosto che andare a caccia di barconi, barchette e barchini, che fanno il traffico di clandestini? Se così è, io credo che la Marina Militare dovrebbe essere completamente dismessa! 2

aidenzio Ma come vi permettete di fermare gli scafisti ? chi portera' qui altri decine di migliaia di neri se li arrestate? Scafisti chiedete aiuto alla Lamorgese,Mattarella,Dreaghi Letta DiMaio 1

