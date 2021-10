https://it.sputniknews.com/20211019/mar-del-giappone-russia-e-cina-svolgono-esercitazioni-congiunte---video-13368407.html

Mar del Giappone: Russia e Cina svolgono esercitazioni congiunte - Video

Nel Mar del Giappone si sono concluse le esercitazioni congiunte della Marina russa e della Marina della Repubblica popolare cinese. L'evento "Interazione... 19.10.2021, Sputnik Italia

La prima volta, le esercitazioni navali congiunte di Russia e Cina si sono svolte nell'agosto 2005 nel Mar Giallo, nell'ambito delle esercitazioni militari su larga scala “Missione di pace-2005”, che si sono svolte sotto l’egida dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai."Interazione marina-2021" si tiene dal 2012. Lo scopo dell'evento è rafforzare la capacità di combattimento di Russia e Cina per contrastare congiuntamente le minacce in mare.

