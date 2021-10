https://it.sputniknews.com/20211019/lapo-elkann-lascia-garage-italia-in-totale-disaccordo-con-i-nuovi-soci-13364677.html

Lapo Elkann lascia Garage Italia: "In totale disaccordo con i nuovi soci"

Ad appena tre mesi dall'annuncio dell'operazione con la svizzera Youngtimers, l'erede di casa Agnelli lascia il suo incarico. 19.10.2021, Sputnik Italia

Sono passati appena tre mesi dall'annuncio della cessione di Garage Italia alla svizzera Youngtimers, con il debutto nel settore delle auto da collezione e sulla Borsa elvetica. Lapo Elkann, però, ha preso la sua decisione ed è definitiva: lascia la sua società Garage Italia Customs in "totale disaccordo con i nuovi soci", come ha scritto su Twitter.L'erede di casa Agnelli ha presentato le dimissioni dalla carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione della società di design per la personalizzazione di auto.E ha lasciato "ogni incarico dell'hub creativo da lui fondato nel 2017 e recentemente acquisito da Youngtimers Asset Company AG".L'operazione di luglioIl 21 luglio Elkann aveva deciso la cessione della sua Garage Italia alla svizzera Youngtimers, debuttando nel settore delle auto da collezione.

