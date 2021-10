https://it.sputniknews.com/20211019/la-svizzera-avverte-aziende-e-cittadini-nel-2025-saremo-a-rischio-blackout-13365521.html

La Svizzera avverte aziende e cittadini: nel 2025 saremo a rischio blackout

La Svizzera avverte aziende e cittadini: nel 2025 saremo a rischio blackout

La causa è il mancato accordo con l'Unione Europea, che è il principale fornitore di elettricità della Confederazione, nonchè il piano di riduzione delle... 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T12:11+0200

2021-10-19T12:11+0200

2021-10-19T12:11+0200

svizzera

unione europea

elettricita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/163/59/1635940_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_80ed8432d1d7d0de18e7dfa31f7f48a9.jpg

La Svizzera rischia il blackout elettrico nel 2025. A maggio, infatti, la Confederazione ha rotto i negoziati per il rinnovo dei rapporti con l’Unione Europea e questo la esclude dalle decisioni del blocco in merito agli approvvigionamenti energetici. La prospettiva più nera sono 500 ore senza energia elettrica.La Svizzera è strettamente dipendente dall’UE in tema di energia, con 40 reti elettriche transfrontaliere che transitano sul suo territorio e un piano per la neutralità climatica, che prevede la progressiva chiusura delle tre centrali nucleari, lo stop alle energie fossili e incentivi a favore di un parco veicoli verdi.Il governo prepara aziende e cittadini"Nel marzo del 2025 potremmo trovarci in serie difficoltà nell'approvvigionamento di elettricità", ha fatto sapere al governo l'Ufficio Federale dell'energia, una notizia diffusa dal domenicale NZZ am Sonntag.E 30.000 aziende sono state informate dal governo elvetico sulle misure da adottare, in caso di penuria di elettricità.Dal canto suo, il ministro dell’economia Guy Parmelin ha invitato le aziende a prepararsi.Lo scenario ipotizzato da Parmelin prevede minor produzione nelle fabbriche, riduzione dei servizi e funzionamento limitato di trasporti di merci e persone.E il documento inviato alle aziende le informa che, in caso di penuria di elettricità, il Consiglio federale può obbligarle a ridurre il loro consumo di elettricità di una certa percentuale.

marco paradigma Dichiarate illegali le criptovalute, che si generano con il data mining (cioè uso massivo dei computer), e tassate a dovere le ricariche elettriche per le auto. D'incanto tutto sarà come è sempre stato. 1

2

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

svizzera, unione europea, elettricita