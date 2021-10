https://it.sputniknews.com/20211019/la-manovra-varra-23-miliardi-si-passa-a-quota-102-e-104-e-tagli-al-cuneo-fiscale-13374378.html

La Manovrà varrà 23 miliardi: si passa a Quota 102 e 104 e tagli al cuneo fiscale

Rifinanziato anche per il 2022 il Reddito di cittadinanza ma con più controlli, ok ai fondi per il Superbonus al 110% ma solo per i condomini. 19.10.2021, Sputnik Italia

Il Documento programmatico di bilancio che l’Italia deve inviare oggi a Bruxelles come anticipazione della Manovra di Bilancio per il 2022 è praticamente pronto, i ministri e il premier Draghi stanno limando le ultime sfumature, in particolare in merito alle tasse.Si va dalle pensioni alle tasse, dal Reddito di cittadinanza a fondi per la sanità. Ecco i punti principali.Superata Quota 100Per andare oltre la norma voluta dalla Lega, nota come Quota 100, che va a scadenza, il governo propone una Quota 102 per il 2022 e Quota 104 per il 2023.Si tratta di 64 anni e 38 di contributi per l’anno prossimo rispetto ai 62 e 38 di Quota 100.Opzione donna, cioè l'uscita a 58-59 anni con 35 di contributi, non sarà riconfermata secondo le indiscrezioni.Arriva l’ammortizzatore universaleC’è il via libera anche per la riforma degli ammortizzatori sociali con l'ammortizzatore universale, che copre tutti i lavoratori e tutte le imprese.Taglio del cuneo fiscaleNon è ancora chiaro quale voce sarà tagliata per raggiungere l’obiettivo del taglio delle tasse sul lavoro, se Irap, Irpef o Cuaf, ma il governo ha destinato sei miliardi di euro a questo capitolo.Più fondi alla SanitàLa Manovra stabilisce un’integrazione di due miliardi all’anno per il settore sanitario.Saranno due nel 2022, quattro nel 2023 e sei miliardi nel 2024.Reddito di cittadinanza sì ma con più controlliIl contestato Rdc è stato rifinanziato per il 2022 sui livelli del 2021, 8,6 miliardi di euro.Ancora SuperbonusIl Superbonus 110% sarà prorogato anche al 2023.

