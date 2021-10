https://it.sputniknews.com/20211019/johnson--johnson-lutile-netto-e-cresciuto-del-24-nei-primi-9-mesi-del-2021-13372424.html

Johnson & Johnson, l'utile netto è cresciuto del 24% nei primi 9 mesi del 2021

L'utile netto della società americana Johnson & Johnson (J&J), uno dei maggiori produttori mondiali di prodotti per la salute e il benessere, nei nove mesi del... 19.10.2021, Sputnik Italia

Gli utili per azione diluiti della società si attestano a 6,04 dollari, contro i 4,86 dollari ​​dei primi nove mesi del 2020. Il fatturato di J&J nel periodo fiscale è sceso del 14,7%, a 68,971 miliardi di dollari.L'utile netto nel terzo trimestre di J&J è aumentato del 3%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a 3.667 miliardi di dollari. Gli utili per azione diluiti della società sono stati pari a 1,37 dollari, contro gli 1,33 dollari dei dati dell'anno prima. Le entrate della società nel terzo trimestre sono aumentate del 10,7%, rispetto allo stesso periodo del 2020, attestandosi a 23,338 miliardi di dollari.La società osserva che il fatturato sulle vendite del vaccino contro il coronavirus nel terzo trimestre è triplicato, rispetto al secondo trimestre, arrivando a 502 milioni di dollari. Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda ha guadagnato 766 milioni di dollari dalla vendita del vaccino.La società ha rispettato la previsione dei ricavi e dell'utile per azione per l'intero anno 2021. Così, J&J prevede che il fatturato del 2021, compreso il fatturato sulla vendita del vaccino contro il coronavirus, ammonterà a 93,8-94,6 miliardi di dollari. L'utile per azione diluito rettificato dovrebbe essere compreso tra i 9,6 e i 9,7 dollari.

