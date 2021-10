https://it.sputniknews.com/20211019/israele-approvato-budget-di-13-miliardi-per-possibile-attacco-contro-strutture-nucleari-iraniane-13365254.html

Israele, approvato budget di €1,3 miliardi per possibile attacco contro strutture nucleari iraniane

Israele, approvato budget di €1,3 miliardi per possibile attacco contro strutture nucleari iraniane

Israele avrebbe approvato un budget di 5 miliardi di New Shekel (ILS), approssimativamente 1,3 miliardi di euro, per finanziare mezzi e addestramenti, in vista... 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T19:46+0200

2021-10-19T19:46+0200

2021-10-19T19:46+0200

mondo

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/9826293_0:175:3500:2144_1920x0_80_0_0_c8770103d9787daf3d28ea6a1f558877.jpg

Secondo quanto riferito, il budget include denaro per una varietà di aerei, droni per la raccolta di informazioni e un arsenale specifico per tale operazione, che dovrebbero essere in grado di colpire strutture sotterranee fortemente sorvegliate.Il budget dovrebbe includere i 3 miliardi di ILS già previsti nel budget precedente e altri 2 aggiunti dal prossimo budget del governo, che dovrebbe essere adottato a novembre.Il Times of Israel, citando il rapporto locale di Channel 12, ha indicato tuttavia che il GBU-72 è pensato per essere trasportato da un jet da combattimento o da un bombardiere pesante, ma Israele non ha bombardieri in grado di trasportare questi enormi ordigni in dotazione agli Stati Uniti. Al contrario, una bomba anti-bunker più piccola, la GBU-28, sarebbe già stata segretamente venduta a Israele nel 2009, nonostante sia improbabile che questa possa essere in grado di penetrare un obiettivo come la centrale nucleare iraniana di Fordow, che si trova nelle profondità di una montagna.Israele ha "molto accelerato" i preparativi per l'azione contro il programma nucleare iraniano, secondo il capo di stato maggiore dell'IDF Aviv Kohavi, che ha confermato che la grossa fetta dell'aumento del bilancio della difesa è destinato proprio a questo scopo, osservando che si tratta di un compito considerevolmente difficile, che richiede molta intelligence, capacità operativa e armamenti.Il primo ministro dello Stato ebraico Naftali Bennett, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di fine settembre, era stato lapidario riguardo al programma nucleare iraniano.L’Iran ha iniziato ad arricchirsi di uranio, a valori vietati dal precedente accordo sul nucleare, da quando tale accordo non venne osservato unilateralmente dall’amministrazione Trump, arrivando poi ad accusare la comunità occidentale di doppia morale nei suoi confronti, dato che si ritiene che Israele di testate nucleari ne abbia in dotazione forse già un centinaio.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, israele