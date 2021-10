https://it.sputniknews.com/20211019/green-pass-senza-non-si-entra-in-senato-sospesa-per-10-gg-la-senatrice-laura-granato-13373405.html

Green pass: senza non si entra in Senato. Sospesa per 10 giorni la senatrice Laura Granato

Green pass: senza non si entra in Senato. Sospesa per 10 giorni la senatrice Laura Granato

La senatrice aveva annunciato sul suo profilo Facebook che avrebbe rifiutato di esibire il certificato verde per entrare a Palazzo Madama. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T18:05+0200

2021-10-19T18:05+0200

2021-10-19T18:06+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/67/7246733_0:105:2049:1257_1920x0_80_0_0_a90f68ce72be02a663ea4fa0176b6822.jpg

Non sarà più possibile entrare a Palazzo Madama senza il Green pass. Lo ha deciso l'Ufficio di Presidenza, dopo che questo pomeriggio della senatrice Laura Granato (Ac) è entrata in Senato senza certificato verde.La senatrice del gruppo L'Alternativà è riuscita ad entrare dall'ingresso laterale di di S. Luigi dei francesi, pur rifiutando di mostrare il Qr.L'ingresso le è stato consentito, ma ha commessa ha dovuto segnalare alla questura. Una volta giunta in aula è stata sanzionata con l'interdizione dai lavori parlamentari per dieci giorni, con decurtazione della diaria. In un primo momento la senatrice calabrese era stata ammessa alla seduta della Commissione Affari costituzionali convocata oggi per le 14.30, in cui si discute, tra le altre cose, il decreto legge 127/2021 che impone il certificato sul luogo di lavoro.Il presidente della Commissione Affari costituzionali Dario Parrini (Pd) tuttavia ha dovuto sospendere momentaneamente i lavori in attesa di indicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza, riunito per decidere sul caso. "Una senatrice ex M5S entra nella commissione affari costituzionali senza voler mostrare il green pass e costringe il Presidente Dario Parrini ad interrompere la seduta. Solidarietà al personale Di Camera e Senato che in queste ore deve occuparsi di queste stupide provocazioni", ha commentato su Twitter il senatore dem Andrea Marcucci. Dopo questo episodio il Consiglio di presidenza del Senato che ha esaminato il caso di Laura Granato, ha deciso per il divieto di accesso senza Green pass in Senato e nei palazzi adiacenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia