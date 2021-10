https://it.sputniknews.com/20211019/green-pass-nuove-faq-stretta-su-colf-e-badanti-ipotesi-tamponi-a-5-euro-13365413.html

Il Green pass sembra aver superato il primo giorno di prova: la maggiore richiesta di tamponi ha determinato soltanto file davanti alle farmacie, ma non ha portato il sistema al collasso. Lunedì il numero dei test è raddoppiato, rispetto al giorno precedente.Venerdì, i test erano stati circa mezzo milione, ma si erano quasi dimezzati nel week end. Ieri, il numero dei tamponi eseguiti si è nuovamente attestato tra i 500 e i 600mila. La Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) conferma di aver effettuato il doppio dei tamponi in tre giorni.Intanto, dal governo arrivano ulteriori chiarimenti nelle faq sul Green pass e su cosa succede a chi ne è sprovvisto, mentre spuntano nuove ipotesi di alleggerimento, tra cui lo stop a chi lavora da solo o all'aperto e la riduzione del prezzo a 5 euro.Cosa dicono le nuove FaqNelle Faq, il governo fornisce alcuni chiarimenti alle domande più richieste sul Green pass. Le ultime modifiche introducono delle novità, relative all'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.Stop all'obbligo per chi lavora solo o all'apertoIl Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti alla commissione Lavoro di palazzo Madama al decreto istitutivo del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro depositati. Tra le proposte presentate, l'ipotesi di stop all'obbligo per chi lavora da solo o all'aperto e la riduzione del costo dei tamponi a 5 euro.Presentato un altro emendamento per abbattere ulteriormente il costo dei tamponi rapidi, fissandone il costo a 5 euro per tutti.Anche la Lega propone di eliminare gli aspetti più rigidi del decreto, come calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi, l’allungamento della validità dei test, da 48 a 72 ore, estendere il certificato ai guariti dal Covid da 6 a 12 mesi.Quando verrà tolto il Green pass?Il Green pass potrebbe essere rivisto e alleggerito, se la campagna vaccinale raggiungerà il 90% di immunizzati contro il Covid. Lo ha detto a Padova il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.Il rialzo delle dosi dal 15 ottobre potrebbe consentire di raggiungere i 2 milioni di vaccinati in più, se il trend dovesse essere confermato."Il che ci aiuterebbero ad arrivare al 90% o a superarlo, e a quel punto avremo raggiunto un bell’obiettivo, che è il target che ci proponiamo", ha concluso.

marco paradigma Raddoppiati i tamponi (da 250 a 500 mila), ma il numero dei contagi non cresce. A dimostrazione che i dati del ministero della sanità sono fake news per imporre il green pass come controllo politico e non sanitario della società. 2

VR80 Come al solito scrivi castronerie improponibili, i tamponi aumentano perchè gente sana se li fa per ottenere il green pass. Se osservassi con più attenzioni, noti che di domenica, ovvero meno tamponi, i casi calano! Non vedo l'ora che scendi in campo, almeno darai la possibilità a tutti di farti prendere in giro anche dal vivo!! Cmq, un caffè con te lo prenderei volentieri!! 0

