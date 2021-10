https://it.sputniknews.com/20211019/green-pass-in-sicilia-due-deputati-regionali-respinti-allingresso-dellars-13369300.html

Green pass, in Sicilia due deputati regionali respinti all'ingresso dell'Ars

I deputati regionali Angela Foti e Sergio Tancredi sono stati bloccati agli ingressi della sede del parlamento siciliano perché hanno rifiutato di mostrare il... 19.10.2021, Sputnik Italia

Regolarmente in possesso del Green pass, rifiutano di mostrarlo ai vigilanti e vengono bloccati all'ingresso di Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. È accaduto ai due deputati regionali di Sicilia Attiva, il vice presidente dell'Ars Angela Foti e il capogruppo Sergio Tancredi.Quest'ultimo ha chiamato il 112 per denunciare quello che ha definito un abuso e successivamente si è recato in caserma per formalizzare la denuncia.Prima sono stati fermati al varco di accesso in auto, poi all'ingresso principale in piazza Parlamento. La Foti ha mostrato di avere il Green pass, ma si è rifiutata di esibirlo.Nei giorni scorsi, Tancredi ha diffidato l'amministrazione e l'ufficio di questura dell'Ars."Ho chiesto di aumentare a Palazzo i livelli di sicurezza, mettendo a disposizione tamponi brevi, così come fanno molte aziende private", ha riferito. "Avere il Green pass - spiega - non significa non avere il virus, per cui se la questione è sanitaria, si deve procedere in modo diverso".All'azione del capogruppo di Sicilia Attiva, l'Ars ha risposto di aver agito applicando i provvedimenti nazionali, secondo quanto ha riferito Foti. I due deputati hanno infine firmato una dichiarazione comune, in cui definiscono il Green pass discriminatorio e chiedono allo Stato di tutelare il diritto al lavoro e il dialogo con le minoranze.

