Germania: parte il processo ad ex segretaria nazista 96enne, fuggì alla prima udienza

Irmgard Furchner, 96enne ex segretaria nazista, ha fatto oggi la propria comparsa al tribunale provinciale di Izehoe, in Germania, dove è imputata in un... 19.10.2021, Sputnik Italia

La donna lavorò nel suddetto campo di concentramento come segretaria e dattilografa.Come riferisce l'agenzia ANSA, all'avvio del procedimento giudiziario, il 30 settembre, l'anziana donna era risultata assente.La Furchner era infatti "scappata per non partecipare al processo e non essere messa alla gogna dell'umanità", come aveva anticipato ai suoi giudici per lettera. Qualche ora dopo, la Furchner fu arrestata, per essere rilasciata 5 giorni dopo.L'imputata, tra il 1943 e il 1945, era stata impiegata presso il lager di Stutthof, uno dei tanti luoghi in cui si è consumata la Shoah da parte dei nazisti.

zara tustra Un processo ridicolo 0

marco paradigma Uccideva gli ebrei a colpi di macchina da scrivere. E gli fanno il processo a 95 anni di età. Per me gli ebrei hanno un solo destino, ed è molto peggiore di quello della povera vecchietta. 0

