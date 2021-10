https://it.sputniknews.com/20211019/gentiloni-le-rinnovabili-sono-la-priorita-il-gas-e-unenergia-di-transizione-13367181.html

Gentiloni: "Le rinnovabili sono la priorità, il gas è un'energia di transizione"

Per il Commissario europeo è necessario guardare anche al nucleare come opzione per un mix verde, ma i costi di smaltimento restano ancora alti. 19.10.2021, Sputnik Italia

Sul piano energetico bisogna dare priorità assoluta alle rinnovabili, secondo il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, che parla del gas come "energia di transizione".Sul gas naturale “abbiamo visto in questi mesi l’impatto che ha avuto l’incremento dei prezzi, ma un conto è essere consapevoli della sua importanza per la transizione, un altro è come inserirla dentro criteri della tassonomia”, ha detto.Inoltre, sul tema dell'energia atomica ci sono posizioni diverse all'interno dell'UE e "vedremo anche qui l'esito della discussione".La transizione ecologica e i dubbiPer Gentiloni, i timori legati alla svolta green, imposta dall'UE, sono "comprensibili", ma si tratta di "una transizione impegnativa che offre anche grandissime opportunità, in particolare alle imprese con maggiore capacità di innovazione".

