Ex inviato USA Khalilzad, la resistenza afghana chiede di indagare sui suoi legami con i talebani

Ex inviato USA Khalilzad, la resistenza afghana chiede di indagare sui suoi legami con i talebani

Oggi, martedì 19 ottobre, Ali Nazary, capo delle relazioni estere del Fronte di resistenza nazionale afghano, ha esortato Washington a indagare sul suo ex alto...

"Il governo degli Stati Uniti dovrebbe condurre un'indagine approfondita sugli accordi segreti fatti da Zalmay Khalilzad con il sindacato criminale dei talebani. Negli ultimi 3 anni, questi ha tradito sia l'Afghanistan che gli Stati Uniti, legittimando un gruppo terroristico e dando troppe concessioni, senza mai nulla di tangibile in cambio", ha twittato Ali Nazary.Zalmay Khalilzad si è dimesso lunedì per far posto a una "nuova fase della nostra politica in Afghanistan", quasi due anni dopo aver aiutato a negoziare l'accordo di Doha con i talebani*, che, alla fine, ha portato a un precipitoso ritiro degli Stati Uniti e al crollo del governo afghano lo scorso agosto.Secondo quanto riferito, Khalilzad avrebbe ammesso in una lettera al segretario di Stato americano Antony Blinken che l'accordo politico tra i talebani e il governo di Kabul "non è andato avanti come previsto". L'ispettore generale ad interim del Dipartimento di Stato, Diana Shaw, ha detto separatamente, lunedì, che avrebbe esaminato gli ultimi giorni della missione statunitense nel Paese.I talebani hanno conquistato l'Afghanistan ad agosto, dopo che la capitale Kabul è caduta senza alcuna resistenza il 15 agosto. Quando gli insorti hanno raggiunto la capitale, il presidente Ghani era già fuggito dal Paese. L'ultima provincia a resistere è stata il Panjshir, che tuttavia si è dovuto arrendere il 6 settembre.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

