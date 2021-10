https://it.sputniknews.com/20211019/esplorazione-della-luna-leonardo-ci-punta-opportunita-anche-per-i-privati-13375367.html

Esplorazione della Luna. Leonardo ci punta: “Opportunità anche per i privati”

L’astronauta italiano Parmitano chiede di unire le forze per poter scoprire sempre di più del satellite della Terra, come fatto per l’ISS. 19.10.2021, Sputnik Italia

Un’opportunità e una sfida da cogliere e affrontare uniti. Al centro del convegno Lunar Space Economy, che si è svolto all’Expo di Dubai, si è parlato di esplorazione della Luna e di chance da sfruttare unendo le forze.Il concetto di cooperazione è stato ripreso anche dall’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea: "Il futuro dell'esplorazione spaziale è nella capacità di unire le forze”. E per il Padiglione Italia che ha come slogan la Bellezza unisce le persone, anche lo "spazio" unisce le persone.In vista delle prossime missioni lunari e di quelle su Marte “la strada per il successo passa attraverso la cooperazione internazionale” secondo Profumo.Per Profumo l’obiettivo si può raggiungere “utilizzando le risorse lunari” e guardando “anche a migliorare la qualità della nostra vita sulla Terra”.AstroLuca e UlisseParmitano, collegato a distanza con il Padiglione Italia, ha dialogato con il collega HazzaAl Mansouri, il primo astronauta degli Emirati Arabi che aveva incontrato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel settembre 2019 durante la missione Beyond.E rispondendo alla domanda se si sente un "Ulisse dello spazio", AstroLuca ha detto: "Ulisse è il mio personaggio preferito nella mitologia: un vero e proprio archetipo della mente curiosa” e “in orbita è essenziale usare l'intelligenza e lavorare insieme per realizzare i compiti previsti".

