Durigon sulla sconfitta della destra: "A Latina i fascisti non esistono, non hanno votato"

L'ex sottosegretario commenta i risultati elettorali della sua città natale e sottolinea l'importanza dell'astensionismo e della disaffezione al voto. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T09:18+0200

Per l'ex sottosegretario leghista Claudio Durigon, la sconfitta del centrodestra, e della destra in particolare, è stata determinata dalla scarsa affluenza alle urne.E a Latina, sua città natale, "queste elezioni erano poco sentite. Ma noi abbiamo già il 53% del consiglio comunale", dice a Repubblica.Stessa spiegazione data dal leader del Carroccio Matteo Salvini, il quale ha aggiunto che si è parlato troppo di fascisti in campagna elettorale.La polemica sulla piazza non ha contatoE Durigon smentisce anche che a Latina, al centro delle polemiche per la richiesta proprio dell'ex sottosegretario di intitolare la piazza Falcone e Borsellino ad Arnaldo Mussolini, ci sia una disaffezione per la destra.E sulla querelle che ha portato alle sue dimissioni chiosa: "Se quella polemica avesse avuto un ruolo in questa sconfitta, il centrodestra avrebbe già perso al primo turno. E invece le sue liste avevano il 53%".

marco paradigma E' proprio il contrario. Sono gli elettori sovranisti, che la sinistra forcaiola e gli ebrei vogliono etichettare come fascisti, negazionisti, omofobi e puttanate varie, che non hanno votato per scelta personale, non sentendosi rappresentati nè da Lega, nè da FdI. E con tizi come Dugron è più che comprensibile.

