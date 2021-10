https://it.sputniknews.com/20211019/dalla-sardegna-alla-mercedes-benz-moscow-fashion-week-una-gonna-a-forma-di-cupola-perche-no--13376947.html

Dalla Sardegna alla Mercedes Benz Moscow Fashion Week: una gonna a forma di cupola, perchè no?

La regione Sardegna con otto tra designer e stilisti alla Mercedes Benz Fashion Week

La Regione Autonoma Sardegna ha presenato la sua seconda partecipazione alla Mercedes-Benz Fashion Week Russia che si svolgerà dal 19 al 23 Ottobre a Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg e Sochi. Attraverso la partecipazione alla Mercedes-Benz Fashion Week Russia la Regione Autonoma Sardegna mira a "potenziare ulteriormente il suo elevatissimo valore turistico, artigianale, produttivo e manifatturiero". Primo atto della due giorni isolana a Mosca è stato un evento ad inviti nel ristorante CuliranyON, riservato ad un pubblicato specializzato con rappresentanti delle istituzioni, giornalisti specializzati e operatori turistici, imprenditori, produttori, associazioni di categoria.Una terra, la Sardegna, associata tradizionalmente "solo" a mare e spiagge, che vanta testimonianze artistiche e storiche di grandissimo valore, come lunga tradizione artigiana portata avanti oggi dai giovani designer invitati alla Mercedes Benz Fashion Week di Mosca,"Quello che stiamo cercando di portare è la tradizione sarda in chiave moderna con i vari stili di fashion, eleganti e glam, in Russia. La priorità è la tipologia di tessuti, a cominciare dal velluto" -spiega a Sputnik Italia Giulia Auriemma, capodelegazione.Le voci dei designerAbbiamo colto l'occasione anche per parlare con alcuni stilisti e chiedere se dopo questo viaggio a Mosca pensano di utilizzare degli elementi visuali della cultura russa nelle loro collezioni.Nonostante la giornata grigia l'occhio dei designer è rimasto colpito dal colore intenso delle mura del Cremlino e dalle variopinte decorazioni della cattedrale di San Basilio.Insieme agli stilisti a Mosca è arrivato anche un orafom Davide Simula, che ha anche dichiarato di essere colpito dal colore rosso, prevalente nella cultura e architettura russa.Moda ed enogastronomia: un binomio vincenteDopo la parte ufficiale della presentazione gli ospiti hanno potuto godersi cooking show e una degustazione della cucina tipica sarda, che, ci tiene a precisare lo chef Marco Iachetta, non è solo a base di pesce:"Oggi prepariamo Malloreddus, uno gnocco, fatto di farina di semola e acqua, fatto con una salsiccia di maiale e condito con pomodoro e pecorino sardo. è l'essenza della Saedegna, è il piatto sardo per eccellenza perchè tutti quanti pensano che la cucina della Sardegna è la cucina del mare perché è un'isola, però la cucina vera sarda, la cucina storica è una cucina di terra, è una cucina fatti di prodotti di terra".Con l'aiuto dello chef Marco Iachetta gli ospiti hanno provato a preparare il Malloreddus da soli.Ma il piatto forte deve ancora arrivare: domanio gli stilisti sardi presenteranno le loro collezioni presso il Museo Russo di Mosca.La Mercedes-Benz Fashion Week di Mosca è un appuntamento internazionale che prevede la partecipazione dei 200 brand internazionali del settore moda rappresentativi di 13 Paesi. La maggior parte delle sfilate si svolgeranno presso il Museo Russo di Mosca.

Ksenia Korotkaya

