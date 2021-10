https://it.sputniknews.com/20211019/covid-russia-al-varo-restrizioni-settimana-non-lavorativa-subito-e-smart-working-di-4-mesi-a-mosca-13373959.html

Covid Russia, al varo restrizioni: settimana non lavorativa subito e smart working di 4 mesi a Mosca

Covid Russia, al varo restrizioni: settimana non lavorativa subito e smart working di 4 mesi a Mosca

Il governo russo introduce nuove restrizioni per fronteggiare l'aumento dei contagi da Covid-19. Nel paese oltre 33000 nuovi casi in un giorno, quasi 6000... 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T17:43+0200

2021-10-19T17:43+0200

2021-10-19T17:43+0200

russia

mosca

long covid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/13373924_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_471179dda033051c7d37e7ff1002ed3b.jpg

Nel giorno in cui la Russia registra il maggior numero di decessi correlati al covid in un solo giorno da inizio pandemia (1015), il vice primo ministro Tatyana Golikova ha proposto l'introduzione di una settimana non lavorativa dal 30 ottobre al 7 novembre, e in alcune regioni già dal 23 ottobre.Il primo ministro Mikhail Mishustin ha appoggiato la proposta di nuove restrizioni, che saranno sottoposte al varo del presidente Putin nel corso di un vertice fissato nella giornata di domani.Le autorità specificano che eventuali nuove restrizioni all'accesso a determinati luoghi ed eventi non riguarderanno i cittadini in possesso del codice QR che certifica l'avvenuta vaccinazione da covid, o la guarigione dalla malattia, introdotto a partire dalla scorsa estate.Nella città di Mosca, dove sono stati registrati 5700 nuovi casi nelle ultime ore, il sindaco Sobyanin ha imposto l'obbligo ai datori di lavori di trasferire il 30% dei dipendenti in smart working:Inoltre, sempre a Mosca, l'assessorato alla sanità ha imposto che entro il 1° dicembre le imprese operanti nei servizi provvedano a vaccinare l'80% dei propri dipendenti con almeno la prima dose di vaccino anti-covid.

https://it.sputniknews.com/20211019/covid-russia-8060752-contagi-33740-225325-decessi-1015-7040481-guarigioni-23426-13367417.html

zara tustra chi è l'untore???? 0

1

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca, long covid